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В FIFA 20 изменили модель Рибери после критики со стороны игрока

01:21

Компания EA Sports выпустила обновление для футбольного симулятора FIFA 20. У полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери появилось проработанное лицо.

Напомним, на прошлой неделе француз в Twitter иронично высказался о своей вирутальной копии, которая была на него не похожа.

Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20 //
Разработчки PES 2020 предложил Рибери свою игру вместо FIFA 20

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