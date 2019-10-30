В FIFA 20 изменили модель Рибери после критики со стороны игрока

Компания EA Sports выпустила обновление для футбольного симулятора FIFA 20. У полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери появилось проработанное лицо.

Напомним, на прошлой неделе француз в Twitter иронично высказался о своей вирутальной копии, которая была на него не похожа.

Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20 //

Разработчки PES 2020 предложил Рибери свою игру вместо FIFA 20