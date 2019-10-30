В FIFA 20 изменили модель Рибери после критики со стороны игрока
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Компания EA Sports выпустила обновление для футбольного симулятора FIFA 20. У полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери появилось проработанное лицо.
Напомним, на прошлой неделе француз в Twitter иронично высказался о своей вирутальной копии, которая была на него не похожа.
Franck Rib?ry enfin mod?lis? sur #FIFA20 ? pic.twitter.com/yHX9f8ZCpu— beFIFA ? (@_beFIFA) October 29, 2019
Рибери недоволен тем, как его изобразили в FIFA 20 //
Разработчки PES 2020 предложил Рибери свою игру вместо FIFA 20
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