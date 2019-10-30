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В FIFA 20 изменили лицо Рибери после возмущения футболиста

14:57
Франк Рибери (верхний слева) получил новое лицо в FIFA 20. Фото FIFA 20
Франк Рибери (верхний слева) получил новое лицо в FIFA 20. Фото FIFA 20
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Разработчики FIFA 20 обновили футбольный симулятор, включив в игру 30 новых лиц. Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери также получил новую модель лица.

Ранее 36-летний Рибери выразил недоумение, когда увидел свою виртуальную копию в FIFA 20.

Новые лица получили: Жоау Феликс («Атлетико»), Тибо Куртуа и Марселу (оба —«Реал»), 12 игроков «Аякса» и восемь футболистов «Ромы».

Франк Рибери (верхний слева) получил новое лицо в FIFA 20. Фото FIFA 20
Франк Рибери (верхний слева) получил новое лицо в FIFA 20. Фото FIFA 20

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