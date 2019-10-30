В FIFA 20 изменили лицо Рибери после возмущения футболиста
14:57
Разработчики FIFA 20 обновили футбольный симулятор, включив в игру 30 новых лиц. Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери также получил новую модель лица.
Ранее 36-летний Рибери выразил недоумение, когда увидел свою виртуальную копию в FIFA 20.
Played #FIFA20 with my kids not long ago. ?— Franck Rib?ry (@FranckRibery) October 17, 2019
Hey @EASPORTSFIFA...Who is this guy? ??? pic.twitter.com/fjCBjO4FOx
Новые лица получили: Жоау Феликс («Атлетико»), Тибо Куртуа и Марселу (оба —«Реал»), 12 игроков «Аякса» и восемь футболистов «Ромы».
Франк Рибери (верхний слева) получил новое лицо в FIFA 20. Фото FIFA 20
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