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В FIFA 20 добавят форму Natus Vincere

16:25

В FIFA 20 добавят внутриигровой набор FIFA Global Series для режима Ultimate Team, в который вошла командная форма Natus Vincere.

Форма представлена в двух видах — домашняя и выездная. Набор получат все зрители первых двух чемпионатов серии FUT Champions Cups. Первая стадия пройдет с 8 по 11 ноября 2019 года в Бухаресте (Румыния).

Electronic Arts стала добавлять формы киберспортивных команд в футбольный симулятор начиная с FIFA 18 — тогда игроки могли получить наборы с символикой Team Liquid, Team Vitality, Fnatic и других мультигеймингов. В 2019 году джерси NAVI также была представлена в игре.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/fifa/news/v-fifa-20-dobavyat-formu-natus-vincere

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