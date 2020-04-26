Сутормин («Зенит») проиграл Гризманну («Барселона») в четвертьфинале турнира по PES 20

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин уступил нападающему «Барселоны» Антуану Гризманну (2:3) в матче четвертьфинала международного онлайн-турнира среди футболистов по PES 2020.

Сутормин и Гризманн представляли свои команды в футбольном симуляторе.

Ранее 26-летний российский футболист обыграл Грега Стюарта («Рейнджерс») в 1/8 финала турнира.