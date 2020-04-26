Сутормин («Зенит») проиграл Гризманну («Барселона») в четвертьфинале турнира по PES 20
19:48
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин уступил нападающему «Барселоны» Антуану Гризманну (2:3) в матче четвертьфинала международного онлайн-турнира среди футболистов по PES 2020.
Сутормин и Гризманн представляли свои команды в футбольном симуляторе.
Ранее 26-летний российский футболист обыграл Грега Стюарта («Рейнджерс») в 1/8 финала турнира.
2:3 ? Алексей Сутормин уступает Антуану Гризманну и завершает выступление на Международном турнире по PES2020. pic.twitter.com/iJK4Y75gb3— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) April 26, 2020
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=LQlc3hNnHak&feature=youtu.be
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