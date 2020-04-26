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Сутормин («Зенит») проиграл Гризманну («Барселона») в четвертьфинале турнира по PES 20

19:48
26 апреля. Алексей Сутормин («Зенит») — Антуан Гризманн («Барселона») — 2:3. Фото Youtube-канал «Зенита»
26 апреля. Алексей Сутормин («Зенит») — Антуан Гризманн («Барселона») — 2:3. Фото Youtube-канал «Зенита»
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин уступил нападающему «Барселоны» Антуану Гризманну (2:3) в матче четвертьфинала международного онлайн-турнира среди футболистов по PES 2020.

Сутормин и Гризманн представляли свои команды в футбольном симуляторе.

Ранее 26-летний российский футболист обыграл Грега Стюарта («Рейнджерс») в 1/8 финала турнира.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=LQlc3hNnHak&feature=youtu.be

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