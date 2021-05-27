Суарес, Модрич и Мане вошли в новую команду недели FIFA 21
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Компания EA Sports представила 35-ю команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самые высокорейтинговые карточки получили вингер «Ливерпуля» Садио Мане (92 OVR) и нападающий «Атлетико» Луис Суарес (90 OVR).
Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды.
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