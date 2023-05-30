Стример Бустер рассказал, за кого предпочитает играть в FIFA
Стример и блогер Вячеслав «Buster» Леонтьев рассказал, за кого предпочитает играть в футбольном симуляторе FIFA.
— Самый крутой русский футболист в фифе?
— Это сложно. Я не играл за русские клубы, играю за «ПСЖ».
— Лучший русский футболист в видеоиграх?
— Ни разу не сыграли ни со Смоловым, ни с Головиным, ни с Соболевым. Пока не сложилось.
В среду, 30 мая стример принял участие в торжественном открытии мурала в Москве вместе с футболистами Георгием Джикией, Александром Соболевым и Андреем Аршавиным.
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