Состав сборной России на FIFA eNations Cup 2019

Определен состав сборной России для участия в первом в истории международном соревновании по интерактивному футболу FIFA eNations Cup 2019, информирует официальный сайт РФС.

Честь представлять нашу страну доверена Антону "Klenoff" Кленову ("Динамо") и Роберту "Ufenok77" Фахретдинову ("Локомотив"), тренер команды – Александр Гусев. Состав сформирован на базе спортивного принципа и по результатам официальных всероссийских соревнований (топ-2 Чемпионата России по интерактивному футболу 2018 года).

В состав делегации также войдет популярный YouTube-блоггер Сергей "KEFIR" Никифоров.

Первый FIFA eNations Cup пройдет в Лондоне 13-14 апреля, всего в соревнованиях примут участие 20 сборных. Спортсмены не только разыграют призовой фонд в размере 100 тысяч долларов, но и получат возможность подняться в рейтинге, сделав шаг на пути к участию в Чемпионате мира по интерактивному футболу – FIFA eWorld Cup 2019.

На групповом этапе сборная России сыграет в группе D вместе с командами Португалии, Австралии, Дании и Нидерландов. В рамках одной встречи пройдут индивидуальные (1 на 1) и командные (2 на 2) матчи на консолях Xbox и PlayStation. Две лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

– Масштаб предстоящих соревнований является подтверждением интенсивного развития интерактивного футбола в мире, а также говорит о том внимании, которое уделяет этой дисциплине Международная федерация футбола, – отметил генеральный директор (генеральный секретарь) РФС Александр Алаев. – Почетно и важно, что Россия входит в число участников первого FIFA eNations Cup, которые будут представлять не себя лично, а сборные своих стран. Желаю ребятам удачи и красивой игры.