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«Сочи» обыграл «Спартак» в финале PES2020. Кокорин поздравил победителей

23:01
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«Сочи», за который играют Сергей Ванюшин и Антон Шанин, стал победителем российской премьер-лиги по PES2020. В финале они обыграли «Спартак».

Киберспортсменов лично поздравил нападающий «Сочи» Александр Кокорин.

— Привет, я только что узнал, что «Сочи» выиграл киберлигу PES2020. Сергей и Антон, хочу вас поздравить. Вы — лучшие. Желаю вам дальнейшего успеха. Продолжайте выигрывать на киберарене. С победой. Молодцы, — сказал Кокорин.



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