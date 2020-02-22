«Сочи» обыграл «Спартак» в финале PES2020. Кокорин поздравил победителей

«Сочи», за который играют Сергей Ванюшин и Антон Шанин, стал победителем российской премьер-лиги по PES2020. В финале они обыграли «Спартак».

Киберспортсменов лично поздравил нападающий «Сочи» Александр Кокорин.

— Привет, я только что узнал, что «Сочи» выиграл киберлигу PES2020. Сергей и Антон, хочу вас поздравить. Вы — лучшие. Желаю вам дальнейшего успеха. Продолжайте выигрывать на киберарене. С победой. Молодцы, — сказал Кокорин.

Есть первый кибертрофей сочинцев! Несколько минут назад в финале Сергей Ванюшин и Антон Шанин обыграли московский «Спартак». Главный трофей РПЛ по PES2020 отправляется в Сочи! Ура!#КиберСочи #ТолькоСочиТолькоПобеда pic.twitter.com/7TwzVQmZty — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 22, 2020





