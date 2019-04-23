Смолов, Еременко и Джикия: в PES 2019 добавили специальные карточки авторов лучших голов месяца в РПЛ

Пресс-служба Pro Evolution Soccer 2019 в Твиттере объявила, что в игре появятся специальные карточки игроков чемпионата России. В игру добавлены улучшенные версии Федора Смолова, Романа Еременко, Георгия Джикии, Антона Миранчука и Ярослава Ракицкого, которые стали авторами пяти лучших голов в марте. В течение недели можно заполучить их в свои команды, использовав специального агента.
Got any @rfpl players from our GOTM campaign this week? #PES2019 #PES2019Mobile #myClub pic.twitter.com/hvb0o8zluH– Pro Evolution Soccer (@officialpes) 22 апреля 2019 г.
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