Смолов, Еременко и Джикия: в PES 2019 добавили специальные карточки авторов лучших голов месяца в РПЛ

Пресс-служба Pro Evolution Soccer 2019 в Твиттере объявила, что в игре появятся специальные карточки игроков чемпионата России. В игру добавлены улучшенные версии Федора Смолова, Романа Еременко, Георгия Джикии, Антона Миранчука и Ярослава Ракицкого, которые стали авторами пяти лучших голов в марте. В течение недели можно заполучить их в свои команды, использовав специального агента.