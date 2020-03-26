Скопинцев победил Орехова в четвертьфинале «Кубка Надежды»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев и полузащитник «Торпедо» Александр Орехов сыграли в четвертьфинале онлайн-турнира «Кубок Надежды» по FIFA 20.

«ПСЖ» под управлением Скопинцева выиграл у «Ювентуса» Орехова со счетом 3:0. Марко Верратти сделал дубль, Мауро Икарди забил третий мяч.

В полуфинале Скопинцев сыграет с победителем поединка между вратарем «Виннипега» Михаилом Бердиным («Ливерпуль») и нападающим «Оренбурга» Артемом Кулишевым («Манчестер Сити»)

В другом полуфинале Михаил Осинов («Ливерпуль») сыграет с Дмитрием Обольским («Ливерпуль»).

На YouTube-канале «СЭ» пройдет прямая видеотрансляция встречи Бердин — Кулишев с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в студии.