Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Скопинцев победил Орехова в четвертьфинале «Кубка Надежды»

18:22
Скопинцев победил Орехова в четвертьфинале «Кубка Надежды» по FIFA 20. Сетка «Кубка Надежды».
Скопинцев победил Орехова в четвертьфинале «Кубка Надежды» по FIFA 20.
Теги:

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев и полузащитник «Торпедо» Александр Орехов сыграли в четвертьфинале онлайн-турнира «Кубок Надежды» по FIFA 20.

«ПСЖ» под управлением Скопинцева выиграл у «Ювентуса» Орехова со счетом 3:0. Марко Верратти сделал дубль, Мауро Икарди забил третий мяч.

В полуфинале Скопинцев сыграет с победителем поединка между вратарем «Виннипега» Михаилом Бердиным («Ливерпуль») и нападающим «Оренбурга» Артемом Кулишевым («Манчестер Сити»)

В другом полуфинале Михаил Осинов («Ливерпуль») сыграет с Дмитрием Обольским («Ливерпуль»).

На YouTube-канале «СЭ» пройдет прямая видеотрансляция встречи Бердин — Кулишев с комментариями ведущих. Итоги игрового дня мы подведем в студии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир