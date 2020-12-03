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Шунин и Семенов получили фотореалистичные лица в PES 2021

05:05
Фотореалистичное лицо Сергея Петрова в PES 2021. Фото Twitter Фотореалистичное лицо Антона Шунина в PES 2021. Фото Twitter
Фотореалистичное лицо Сергея Петрова в PES 2021. Фото Twitter
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В четверг, 3 декабря, компания Konami выпустила третье по счету дополнение для футбольного симулятора eFootball PES 2021. Одной из особенностей нового DLC является обновление внешнего вида игроков.

Фотореалистичные лица получили 9 игроков Тинькофф-чемпионата России: Андрей Семенов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал»), Антон Шунин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Сергей Петров («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Дмитрий Чистяков («Зенит») и Вячеслав Караваев («Зенит»).

Напомним, релиз eFootball PES 2021 состоялся 15 сентября на всех популярных платформах. Чемпионат России полностью представлен только в этом футбольном симуляторе.

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