Шунин и Семенов получили фотореалистичные лица в PES 2021

В четверг, 3 декабря, компания Konami выпустила третье по счету дополнение для футбольного симулятора eFootball PES 2021. Одной из особенностей нового DLC является обновление внешнего вида игроков.

Фотореалистичные лица получили 9 игроков Тинькофф-чемпионата России: Андрей Семенов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал»), Антон Шунин («Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Сергей Петров («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Дмитрий Чистяков («Зенит») и Вячеслав Караваев («Зенит»).

Pessoal saiu a lista de faces novas e alteradas da DLC 3.0 #PES2021 VIA @EditemosPES pic.twitter.com/rUu1tID67E — Renan Galvani??? (@GalvaniRenan) December 3, 2020

Напомним, релиз eFootball PES 2021 состоялся 15 сентября на всех популярных платформах. Чемпионат России полностью представлен только в этом футбольном симуляторе.