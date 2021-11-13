«Шахтер» стал партнером нового футбольного симулятора UFL
02:23
«Шахтер» анонсировал партнерское соглашение с разработчиками нового футбольного симулятора UFL. Украинский клуб будет проработан в новой компьютерной игре.
«Шахтер» — первый футбольный клуб Восточной Европы, представленный в UFL! В основе игры лежит принцип честной игры: результат матчей между игроками будет определяться личным мастерством участников, а не внутриигровыми покупками", — говорится в пресс-релизе.
Напомним, новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован 25 августа.
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