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«Шахтер» стал партнером нового футбольного симулятора UFL

02:23

«Шахтер» анонсировал партнерское соглашение с разработчиками нового футбольного симулятора UFL. Украинский клуб будет проработан в новой компьютерной игре.

«Шахтер» — первый футбольный клуб Восточной Европы, представленный в UFL! В основе игры лежит принцип честной игры: результат матчей между игроками будет определяться личным мастерством участников, а не внутриигровыми покупками", — говорится в пресс-релизе.

Напомним, новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован 25 августа.

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Евгений Козинов все материалы автора
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