«Шахтер» стал партнером нового футбольного симулятора UFL

«Шахтер» анонсировал партнерское соглашение с разработчиками нового футбольного симулятора UFL. Украинский клуб будет проработан в новой компьютерной игре.

«Шахтер» — первый футбольный клуб Восточной Европы, представленный в UFL! В основе игры лежит принцип честной игры: результат матчей между игроками будет определяться личным мастерством участников, а не внутриигровыми покупками", — говорится в пресс-релизе.

Shakhtar in UFL



pic.twitter.com/62Y6q2bJKr — UFL News (@UFL_Strikerz) November 12, 2021

Напомним, новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован 25 августа.