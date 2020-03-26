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«Сфоткался в Италии до карантина». Смолов пошутил в Instagram

26 марта 2020, 23:30
Федор Смолов пошутил в Instagram.
Федор Смолов пошутил в Instagram.
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram выложил скриншот из компьютерной игры CS:GO. Футболист сфотографировал граффити, изображенное на стене на одной из карт.

— Сфоткался в Италии до карантина, — подписал пост Смолов.

Ранее Смолов рассказал, чем он занимается на карантине, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, около 12 часов в день он тратит на CS:GO.

Федор Смолов — о CS, 2Drots, карантине в Испании и новом альбоме Pharaoh

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