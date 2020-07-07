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«Сент-Этьен» — чемпион Франции по киберфутболу

05:08
Амин «Mino» Буганми — чемпион Франции по FIFA 20. Фото e-Ligue1
Амин «Mino» Буганми — чемпион Франции по FIFA 20. Фото e-Ligue1
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Киберфутболист «Сент-Этьена» Амин «Mino» Буганми, входящий в киберспортивную команду Антуана Гризманна, выиграл чемпионат Франции по FIFA 20. В гранд-финале e-Ligue 1 он одолел представителя «Лилля» Стефано «StefanoPinna» Пинья — 5:2.

Победитель получил кубок и чек на 20 тысяч евро. Финалисту вручили чек на 10 тысяч евро.

Стоит отметить, что гранд-финал транслировали в прямом эфире на спортивном телеканале страны BeIn Sports.

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