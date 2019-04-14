Сборная России - вторая в группе после первого дня Кубка наций по киберфутболу

Сборная России по киберфутболу занимает второе место в группе D на Кубке наций. Команда в составе Антона Кленова и Роберта Фахретдинова в первый день одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и дважды проиграла в квинтете с Данией, Португалией, Голландией и Австралией.
Лидируют в группе датчане, набрав 17 очков, но они уже завершили свои выступления. Россия (13 очков), Португалия (13), Голландия (10) и Австралия (8) еще по разу сыграют друг с другом.
Заключительные матчи состоятся в воскресенье. Из группы выйдут две команды.
A close group D 👀 - Tomorrow's final round can change everything 🙌 #FIFAeNationsCup– #FIFAeNationsCup (@FIFAeWorldCup) 13 апреля 2019 г.
🇩🇰 @dbuesport
🇷🇺 @TeamRussia
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🇵🇹 @selecaoportugal
🇳🇱 @KNVB
🇦🇺 @ELeagueAus pic.twitter.com/22PR595w9l
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