Сборная России - вторая в группе после первого дня чемпионата мира по киберфутболу

Сборная России по киберфутболу занимает второе место в группе D на чемпионате мира. Команда в составе Антона Кленова и Роберта Фахретдинова в первый день одержала 3 победы, 4 раза сыграла вничью и дважды проиграла в квинтете с Данией, Португалией, Голландией и Австралией.

Лидируют в группе датчане, набрав 17 очков, но они уже завершили свои выступления. Россия (13 очков), Португалия (13), Голландия (10) и Австралия (8) еще по разу сыграют друг с другом.

Заключительные матчи состоятся в воскресенье. Из группы выйдут две команды.