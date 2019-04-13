Сборная России на Кубке наций по киберфутболу: видеообзор первого дня

Сборная России провела в Лондоне первый день Кубка наций по FIFA 2019. Россиян представляют Антон Кленов и Роберт Фахретдинов.
Турнир проходит в пригороде столицы Великобритании. На турнире представлено 20 команд: Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Дания, Англия, Финляндия, Франция, Германия, Португалия, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Испания, Швеция, США.
Россия выступает в группе с Данией, Голландией, Португалией и Австралией. Против каждой сборной играется по три матча, в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы. Перед заключительным раундом, который состоится в воскресенье, в группе россияне делят второе место с португальцами.
A close group D 👀 - Tomorrow's final round can change everything 🙌 #FIFAeNationsCup– #FIFAeNationsCup (@FIFAeWorldCup) 13 апреля 2019 г.
🇩🇰 @dbuesport
🇷🇺 @TeamRussia
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🇵🇹 @selecaoportugal
🇳🇱 @KNVB
🇦🇺 @ELeagueAus pic.twitter.com/22PR595w9l