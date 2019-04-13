Сборная России на Кубке наций по киберфутболу: видеообзор первого дня

Сборная России провела в Лондоне первый день Кубка наций по FIFA 2019. Россиян представляют Антон Кленов и Роберт Фахретдинов.

Турнир проходит в пригороде столицы Великобритании. На турнире представлено 20 команд: Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Дания, Англия, Финляндия, Франция, Германия, Португалия, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Испания, Швеция, США.

Россия выступает в группе с Данией, Голландией, Португалией и Австралией. Против каждой сборной играется по три матча, в плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы. Перед заключительным раундом, который состоится в воскресенье, в группе россияне делят второе место с португальцами.