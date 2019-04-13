Сборная России на чемпионате мира по киберфутболу. День первый. Видео

Сборная России прибыла в Англию на чемпионат мира по игре FIFA eNations Cup 2019. Россиян представляют Антон Кленов и Роберт Фахретдинов.

Чемпионат проходит в пригороде Лондона. На турнире представлено 20 команд: Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Дания, Англия, Финляндия, Франция, Германия, Португалия, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Испания, Швеция, США.

Россия играет в группе с Данией, Голландией, Португалией и Австралией. Против каждой сборной будет сыграно по три матча, в плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.