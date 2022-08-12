Сборная Франции стала партнером PES

Разработчики футбольного симулятора eFootball (PES 2022) объявили о заключении эксклюзивного парнерства с федерацией футбола Франции. Соглашение рассчитано до 2026 года. Сборная Франции будет высоко детализирована в игре.

«Они идут. Мы с гордостью объявляем о нашем новом партнерстве с eFootball. Наслаждайтесь новым виртуальным опытом со сборной Франции!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Ils arrivent ?

Nous sommes fiers d'annoncer notre nouveau partenariat avec @play_eFootball ?

Profitez de la nouvelle exp?rience virtuelle avec les Bleus ! ??#eFootball #FiersdetreBleus pic.twitter.com/91sCIT4Umr — Equipe de France ?? (@equipedefrance) August 11, 2022

Таким образом, сборная Франции может лишиться лицензии в другом футбольном симуляторе FIFA 23. Ожидается, что команда в игре будет называться «Галлы».