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Сегодня, 07:49

Сборная Франции стала партнером PES

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборная Франции стала партнером PES 2023.
Фото Twitter

Разработчики футбольного симулятора eFootball (PES 2022) объявили о заключении эксклюзивного парнерства с федерацией футбола Франции. Соглашение рассчитано до 2026 года. Сборная Франции будет высоко детализирована в игре.

«Они идут. Мы с гордостью объявляем о нашем новом партнерстве с eFootball. Наслаждайтесь новым виртуальным опытом со сборной Франции!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Таким образом, сборная Франции может лишиться лицензии в другом футбольном симуляторе FIFA 23. Ожидается, что команда в игре будет называться «Галлы».

Сборная Франции по футболу
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