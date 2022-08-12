Сборная Франции стала партнером PES
Разработчики футбольного симулятора eFootball (PES 2022) объявили о заключении эксклюзивного парнерства с федерацией футбола Франции. Соглашение рассчитано до 2026 года. Сборная Франции будет высоко детализирована в игре.
«Они идут. Мы с гордостью объявляем о нашем новом партнерстве с eFootball. Наслаждайтесь новым виртуальным опытом со сборной Франции!» — говорится в сообщении пресс-службы команды.
Таким образом, сборная Франции может лишиться лицензии в другом футбольном симуляторе FIFA 23. Ожидается, что команда в игре будет называться «Галлы».
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