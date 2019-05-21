Сборная Франции разгромил Финляндию

В понедельник состоялся товарищеский матч между киберфутбольными сборными Франции и Финляндии. Французы одержали уверенную победу со счетом 5-0, выиграв все пять противостояний. Четыре встречи были в формате 1 на 1, и одна - 2 на 2.
Напомним, сборная Франции является победителем первого в истории турнира сборных стран.
Bravo à nos joueurs pour cette victoire 5-0 👏@Maestro99_ @Vitality_Rafsou @V_Herozia @PSG_RocKy @Epsilon_Dylo @DaXeFiFa GG les gars 🙌– Equipe de France eFoot ⭐️ (@efootdefrance) 20 мая 2019 г.
Bravo les coachs @Vitality_Neo @Vitality_Brian pour ces bons choix 😉 pic.twitter.com/h7wkHJMyjR
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