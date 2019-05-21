Сборная Франции разгромил Финляндию

В понедельник состоялся товарищеский матч между киберфутбольными сборными Франции и Финляндии. Французы одержали уверенную победу со счетом 5-0, выиграв все пять противостояний. Четыре встречи были в формате 1 на 1, и одна - 2 на 2.

Напомним, сборная Франции является победителем первого в истории турнира сборных стран.