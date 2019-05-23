Сансон включен в команду недели FIFA 19, Головин - нет

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Из чемпионата Франции в нёе вошли нападающий "Лилля" Николя Пепе, оформивший дубль в игре с "Анже" (5:0), вингер "Лиона" Максвел Корне, забивший гол и сделавший 2 голевые передачи в матче с "Каном" (4:0), и полузащитник "Марселя" Морган Сансон, забивший гол "Тулузе" (5:2). Фанаты "Монако" остались недовольны, что российский полузащитник Александр Головин, забивший гол и сделавший голевую передачу во встрече с "Амьеном" (2:0), не получил специальную карточку в футсиме.

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

A Hero and a Record Breaker in the new #TOTW! pic.twitter.com/Piz4QTIQD9 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 22 мая 2019 г.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели, начиная со среды, 20.00 по московскому времени.