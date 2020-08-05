«Сан-Паулу» стал партнером PES 2021

Футбольный клуб «Сан-Паулу»? подписал партнерское соглашение с компанией Konami, являющейся разработчиком нового футбольного симулятора eFootball PES 2021. Как сообщает пресс-служба японской компании, ведущие игроки бразильской команды получат невероятный уровень детализации, который позволит игрокам в PES узнавать их по особенному стилю движений. Также в игре будет детально проработан домашний стадион.

Ожидается, что в будущем в режиме myClub в качестве легендарных игроков могут быть добавлены знаменитые экс-футболисты «Сан-Паулу».