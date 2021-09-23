Салах, Джеко и Тиагу Силва вошли в первую команду недели FIFA 22

Компания EA Sports представила первую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые выскорейтинговые карточки получили защитник «Баварии» Йозуа Киммих и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Рейтинг их карточек — 90 OVR.

It's here ? #TOTW 1, representing some of the top performers from the week that was in football, is available in #FIFA22 pic.twitter.com/0qU8XUqc69 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 22, 2021

Официальный выход футсима состоится 1 октября этого года. В среду, 22 сентября, игрокам стала доступна предварительная версия на 10 часов.