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Салах, Джеко и Тиагу Силва вошли в первую команду недели FIFA 22

02:39
Мохамед Салах. Фото Instagram
Мохамед Салах. Фото Instagram

Компания EA Sports представила первую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые выскорейтинговые карточки получили защитник «Баварии» Йозуа Киммих и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Рейтинг их карточек — 90 OVR.

Официальный выход футсима состоится 1 октября этого года. В среду, 22 сентября, игрокам стала доступна предварительная версия на 10 часов.

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Евгений Козинов все материалы автора

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