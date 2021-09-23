Салах, Джеко и Тиагу Силва вошли в первую команду недели FIFA 22
02:39
Компания EA Sports представила первую команду недели FIFA 21, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Самые выскорейтинговые карточки получили защитник «Баварии» Йозуа Киммих и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Рейтинг их карточек — 90 OVR.
Официальный выход футсима состоится 1 октября этого года. В среду, 22 сентября, игрокам стала доступна предварительная версия на 10 часов.
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