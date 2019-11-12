Российский клуб Tundra Esports подписал вице-чемпиона мира по FIFA

К составу киберспортивной организации Tundra Esports по FIFA присоединился вице-чемпион eWorld Cup 2019 Моссад «MSDossary» Альдоссари из Саудовской Аравии. До этого клуб подписал двух игроков из России.

В 2018 году «MSDossary» стал чемпионом FIFA eWorld Cup Grand Final 18 и заработал 250 тысяч долларов. Тогда он прошел в финал по сетке для игроков на Xbox One и победил «StefanoPinna» в двух матчах на разных консолях с общим счетом 4:0. В решающей встрече главного турнира 2019 года Альдоссари уступил Мохаммеду Mo «Auba» Харкосу со счетом 3:2 — на тот момент игрок из Саудовской Аравии представлял Rogue.

В состав Tundra Esports также входят двукратный чемпион России Антон «KLENOFF» Кленов и Давлят «Dav-» Сагитов. Анонс участников ростера состоялся 23 октября в Москве.