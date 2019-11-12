Российский клуб Tundra Esports подписал вице-чемпиона мира по FIFA
К составу киберспортивной организации Tundra Esports по FIFA присоединился вице-чемпион eWorld Cup 2019 Моссад «MSDossary» Альдоссари из Саудовской Аравии. До этого клуб подписал двух игроков из России.
В 2018 году «MSDossary» стал чемпионом FIFA eWorld Cup Grand Final 18 и заработал 250 тысяч долларов. Тогда он прошел в финал по сетке для игроков на Xbox One и победил «StefanoPinna» в двух матчах на разных консолях с общим счетом 4:0. В решающей встрече главного турнира 2019 года Альдоссари уступил Мохаммеду Mo «Auba» Харкосу со счетом 3:2 — на тот момент игрок из Саудовской Аравии представлял Rogue.
В состав Tundra Esports также входят двукратный чемпион России Антон «KLENOFF» Кленов и Давлят «Dav-» Сагитов. Анонс участников ростера состоялся 23 октября в Москве.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/fifa/news/rossiiskii-klub-tundra-esports-podpisal-vice-chempiona-mira-po-fifa