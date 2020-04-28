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Россия сыграет с Египтом, Италией и Канадой на IsoNations Cup по FIFA

16:15

Организаторы IsoNations Cup по FIFA 20 провели жеребьевку групповой стадии, по итогам которой сборная России попала в группу B и сыграет с Египтом, Италией и Канадой.

Всего на чемпионате выступит 31 сборная. Их разделили на восемь групп. По две лучшие команды из каждой группы отправятся в следующую стадию.

Групповая стадия IsoNations Cup пройдет с 30 апреля по 3 мая. Чемпион будет определен 10 мая. В каждой сборной есть капитан и пять игроков. В состав российской команды вошел киберфутболист Gambit Esports Артем «_Xal» Халилов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/fifa/news/rossiya-popala-v-odnu-gruppu-s-italiei-na-turnire-isonations-cup-po-fifa-ukraina-s-belgiei-i-polshei

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