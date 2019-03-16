Россия примет участие в первом киберфутбольном турнире сборных

Россия вошла в число 20 участников первого киберфутбольного турнира среди сборных стран FIFA eNations Cup 2019. Игры будут проходить 13 и 14 апреля в Лондоне. Киберфутболисты будут соревноваться в формате "1 на 1" и "2 на 2".

Также на турнире выступят сборные Германии, Бразилии, Саудовской Аравии, Аргентины, Норвегии, Новой Зеландии, Австралии, Англии, Швеции, Финляндии, Португалии, Дании, ЮАР, Франции, Мексики, Испании, США, Китая и Голландии.

Сборная России пока не объявила, кто будет представлять страну на первом в истории турнире киберфутбольных сборных.

Стоит отметить, что изначально планировалось, что на турнире выступят 16 команд, в число которых не входили Россия, Германия, Бразилия и Саудовская Аравия. Но ввиду интереса к событию, ФИФА приняла решение расширить состав участников до 20.