Роналду за хет-трик в матче с "Атлетико" получил карточку героя в FIFA 19

В футбольный симулятор FIFA 19 по итогам матчей 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе были добавлены специальные карточки. Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду за три гола в ворота "Атлетико" (3:0) получил карточку героя с общим рейтингом 96 OVR.

Обычные еврокубковые MOTM-карточки получили Лионель Месси ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль"​), Лерой Сане ("Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг("Арсенал"), Оливье Жиру ("Челси"), Жонас ("Бенфика") и Томаш Соучек("Славия").