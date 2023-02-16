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Сегодня, 07:50

Роналду вошел в новую команду недели FIFA 23

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Компания EA Sports представила 16-ю команду недели FIFA 23, игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самую высокорейтинговую карточку получил нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду — 91 OVR. 38-летний португалец оформил покер в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Вехда» (4:0).

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 15 февраля.

Криштиану Роналду. Криштиану Роналду оформил покер за «Аль-Наср»: видео голов
Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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