Роналду, Неймар, Гуллит. Зинченко составил свою команду в FIFA 20

Экс-игрок «Уфы» Александр Зинченко стал очередным участником режима «Битва составов» в FIFA 20. В течение ограниченного времени игрокам предлагается сразиться с командой, собранной защитником «Манчестер Сити», чтобы заработать очки и внутригровую валюту.

Кроме карточки Зинченко с рейтингом 99 OVR вошли следующие карточки:

Марк-Андре Тер Штеген (95), Виргил ван Дейк (99), Серхио Рамос (96), Кайл Уокер (88), Руд Гуллит (90), Кевин Де Брейне (99), Рахим Стерлинг (91), Криштиану Роналду (99), Неймар (98) и Роналдо (97).