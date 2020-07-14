Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Роналду, Неймар, Гуллит. Зинченко составил свою команду в FIFA 20

07:14
Теги:

Экс-игрок «Уфы» Александр Зинченко стал очередным участником режима «Битва составов» в FIFA 20. В течение ограниченного времени игрокам предлагается сразиться с командой, собранной защитником «Манчестер Сити», чтобы заработать очки и внутригровую валюту.

Кроме карточки Зинченко с рейтингом 99 OVR вошли следующие карточки:
Марк-Андре Тер Штеген (95), Виргил ван Дейк (99), Серхио Рамос (96), Кайл Уокер (88), Руд Гуллит (90), Кевин Де Брейне (99), Рахим Стерлинг (91), Криштиану Роналду (99), Неймар (98) и Роналдо (97).

Киберспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир