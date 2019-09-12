Роналду не вошел в команду недели FIFA 19, несмотря на покер за сборную
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Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не получил специальной карточки, несмотря на 5 голов в двух матчах за национальную команду в отборочном турнире Евро-2020: 1 в ворота Сербии (4:2) и 4 в ворота Литвы (5:1).
Полностью команда недели выглядит следующим образом:
The last #TOTW of #FUT 19! pic.twitter.com/fZkW2RpkSE— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 11, 2019
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