Роналду не вошел в команду недели FIFA 19, несмотря на покер за сборную

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 19, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не получил специальной карточки, несмотря на 5 голов в двух матчах за национальную команду в отборочном турнире Евро-2020: 1 в ворота Сербии (4:2) и 4 в ворота Литвы (5:1).

Полностью команда недели выглядит следующим образом:

Месси празднует гол в стиле Криштиану