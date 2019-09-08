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Роналдинью презентовал PES 2020

06:53
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Компания Konami опубликовала новый трейлер Pro Evolution Soccer 2020. Главный действующим лицом ролика стал экс-нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдинью. 38-летний бразилец рассказал об особенностях нового футсима, в котором он будет представлен в качестве легенды футбола.

Выход PES 2020 запланирован на 10 сентября. В игре будет полностью лицензирован чемпионат России. Также Андрей Аршавин будет представлен в качестве легенды.

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