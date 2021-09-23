Разработчики нового футбольного симулятора UFL показали детализированную модель Зинченко

Разработчики нового футбольного симулятора UFL презентовали детализированную модель защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко. Украинец в среду, 22 сентября, объявил, что стал первым официальным партнером игры среди футболистов.

«Вот первый взгляд на нашего амбассадора Александра Зинченко в игре! Зина здесь, время тусы! Скоро будут новые анонсы», — говорится в сообщении UFL в Instagram.

Новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован в среду, 25 августа.

Напомним, первым партнером UFL среди клубов стал английский «Вест Хэм». В Twitter игры уже были показаны скриншоты стадиона команды.