Разработчики нового футбольного симулятора UFL показали детализированную модель Зинченко
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Разработчики нового футбольного симулятора UFL презентовали детализированную модель защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко. Украинец в среду, 22 сентября, объявил, что стал первым официальным партнером игры среди футболистов.
«Вот первый взгляд на нашего амбассадора Александра Зинченко в игре! Зина здесь, время тусы! Скоро будут новые анонсы», — говорится в сообщении UFL в Instagram.
Новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован в среду, 25 августа.
Напомним, первым партнером UFL среди клубов стал английский «Вест Хэм». В Twitter игры уже были показаны скриншоты стадиона команды.
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