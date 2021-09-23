Киберспорт
Киберфутбол
Новости Статьи DOTA CS:GO League of Legends
Новости   //    Киберспорт   //    Киберфутбол

Разработчики нового футбольного симулятора UFL показали детализированную модель Зинченко

00:38
Александр Зинченко. Фото Instagram
Александр Зинченко. Фото Instagram
Теги:

Разработчики нового футбольного симулятора UFL презентовали детализированную модель защитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко. Украинец в среду, 22 сентября, объявил, что стал первым официальным партнером игры среди футболистов.

«Вот первый взгляд на нашего амбассадора Александра Зинченко в игре! Зина здесь, время тусы! Скоро будут новые анонсы», — говорится в сообщении UFL в Instagram.

Новый футбольный симулятор, который обещает превзойти популярные серии FIFA и PES, был анонсирован в среду, 25 августа.

Напомним, первым партнером UFL среди клубов стал английский «Вест Хэм». В Twitter игры уже были показаны скриншоты стадиона команды.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

«Он пачкал перчатки, пропустишь — лицо грязное». Почему у Александра Усика никогда не было сотрясений и сечек
Емельяненко рассказал о бое Джигурды и Милонова: «Джигурда два раза дал по пузу, Милонов плакал крокодильими слезами»
Бенефис Пиняева, пять отраженных пенальти и дебют блогера в профессиональном футболе. Главные события Кубка
Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
1
Офсайд