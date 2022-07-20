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Сегодня, 19:14

Появился первый трейлер FIFA 2023

Руслан Минаев
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Скриншот трейлера.

Разработчики футбольного симулятора FIFA представили официальный трейлер FIFA 2023.

Третий год подряд главным лицом игры будет нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В Twitter были опубликованы два варианта обложки с участием 23-летнего француза, а также футболистки женской команды «Челси» Сэм Керр — первой в истории симулятора женщины, попавшей на обложку игры.

Релиз FIFA 23 состоится 30 сентября этого года на всех популярных платформах.

Напомним, что FIFA 23 станет последней частью серии с таким названием. Дальше игры будут называться EA FC, так как компания EA Sports не продлила контракт с Международной федерацией футбола (ФИФА).

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
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Мбаппе будет на обложке нового футбольного симулятора FIFA 23
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