Появился первый трейлер FIFA 2023

Разработчики футбольного симулятора FIFA представили официальный трейлер FIFA 2023.

Третий год подряд главным лицом игры будет нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В Twitter были опубликованы два варианта обложки с участием 23-летнего француза, а также футболистки женской команды «Челси» Сэм Керр — первой в истории симулятора женщины, попавшей на обложку игры.

Релиз FIFA 23 состоится 30 сентября этого года на всех популярных платформах.

Напомним, что FIFA 23 станет последней частью серии с таким названием. Дальше игры будут называться EA FC, так как компания EA Sports не продлила контракт с Международной федерацией футбола (ФИФА).