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Сегодня, 00:11

Разработчики FIFA 23 показали 11 минут геймплея

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новый ролик FIFA 23.

На YouTube-канале EA Sports был опубликован видеоролик с геймплейными кадрами нового футбольного симулятора FIFA 23.

В ролике показаны изменения в игре вратарей, защиты и нападения, а также изменения в нескольких аспектах игрового процесса. Также разработчики продемонстрировали, как будут реализованы женские команды.

FIFA 23 станет последней частью серии с таким названием. Далее серия будет переименована в EA FC, так как EA Sports не продлила контракт с ФИФА.

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