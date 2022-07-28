Разработчики FIFA 23 показали 11 минут геймплея

На YouTube-канале EA Sports был опубликован видеоролик с геймплейными кадрами нового футбольного симулятора FIFA 23.

В ролике показаны изменения в игре вратарей, защиты и нападения, а также изменения в нескольких аспектах игрового процесса. Также разработчики продемонстрировали, как будут реализованы женские команды.

FIFA 23 станет последней частью серии с таким названием. Далее серия будет переименована в EA FC, так как EA Sports не продлила контракт с ФИФА.