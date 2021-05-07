Разработчик PES 2021 поздравил «Зенит» с чемпионством
01:47
Разработчик eFootball PES 2021 поздравил в Twitter «Зенит» с победой в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга в 8-й раз стал чемпионом страны.
«Поздравляем наш партнерский клуб «Зенит» с завоеванием трех титулов РПЛ подряд!» — говорится в сообщении.
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