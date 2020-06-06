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Презентация FIFA 21 и NHL 21 из-за протестов в США

02:33
EA Play. Фото EA
EA Play. Фото EA

Компания Electronic Arts отложила презентацию EA Play. Мероприятие, на котором ожидались показы FIFA 21, NHL 21, Madden NFL 21, должно было пройти 11 июня в онлайне. Трансляция перенесена на 19 июня из-за массовых митингов в США против расизма.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

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