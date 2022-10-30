Бакаев-младший — о кибертурнире футболистов: «Дзюбы в топ-10 нет»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал «СЭ», кто из футболистов оказался самым сильным в киберспортивном турнире.

— Из знаменитых футболистов кто сейчас самый сильный?

— Тяжело сказать, но у меня есть общая статистика всего турнира. Опубликуем ее чуть позже у нас в соцсетях. По итогам всех матчей у нас есть топ-10 как обычных игроков, так и футболистов. Первое место занял Руслан Литвинов из «Спартака». Если честно, то я не думал, что так будет, но он лучший.

— А Дзюба на каком месте?

— В этом списке я видел и Чернова, и Головина, но Артема в топ-10 нет. Там и меня нет.

— Мы знаем, что тот же Дзюба не любит проигрывать. Были ли с ним какие-то проблемы?

— Ни один человек не любит проигрывать. Но я думаю, Тема понимает, что тут тяжело что-то сделать. Это не чемпионат России, в котором он является лучшим бомбардиром. Если бы он был Pro-игроком, он бы злился, конечно. Он понимает, что это просто для удовольствия, что ничего такого требовать от своих партнеров не надо.

Солтмурад Бакаев является организатором самого большого турнира по киберспорту в СНГ с участием футболистов — BakS Cup.