Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Карточки с наибольшим рейтингом получили Рахим Стерлинг (96 OVR), Поль Погба (94 OVR), Алексис Санчес (92 OVR), Дрис Мертенс (92 OVR), Тоби Алдервейрелд (92 OVR), Артуро Видаль (91 OVR).

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.