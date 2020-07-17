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Погба, Алексис Санчес и Стерлинг — в новой команде недели PES 2020

02:22
16 июля. Команда недели PES 2020.
16 июля. Команда недели PES 2020.
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Карточки с наибольшим рейтингом получили Рахим Стерлинг (96 OVR), Поль Погба (94 OVR), Алексис Санчес (92 OVR), Дрис Мертенс (92 OVR), Тоби Алдервейрелд (92 OVR), Артуро Видаль (91 OVR).

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.

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