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Перед матчем Россия — Шотландия киберспортсмены сыграют с фанатами в FIFA 20

09:20
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Игроки сборной России по интерактивному футболу Роберт «Ufenok77? Фахретдинов и Антон KLENOFF» Кленов, проведут встречу с фанатами и несколько матчей по FIFA 20. Они состоятся в киберспортивной зоне на стадионе «Лужники» перед матчем отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия.

Игровое событие по FIFA 20 пройдет 10 октября в 19.00 мск. В нем также поучаствуют блогеры и игроки «Амкала» Сергей «KEFIR» Никифоров и Андрей «PANDAFX» Щелковский, сообщает Cybersport.ru.

Матч Россия — Шотландия начнется в 21.45 по московскому времени.

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Россия — Шотландия

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Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/fifa/news/pered-matchem-rossiya-shotlandiya-kibersportsmeny-sygrayut-s-fanatami-v-fifa-20

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