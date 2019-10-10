Игроки сборной России по интерактивному футболу Роберт «Ufenok77? Фахретдинов и Антон KLENOFF» Кленов, проведут встречу с фанатами и несколько матчей по FIFA 20. Они состоятся в киберспортивной зоне на стадионе «Лужники» перед матчем отборочного турнира Евро-2020 Россия — Шотландия.

Игровое событие по FIFA 20 пройдет 10 октября в 19.00 мск. В нем также поучаствуют блогеры и игроки «Амкала» Сергей «KEFIR» Никифоров и Андрей «PANDAFX» Щелковский, сообщает Cybersport.ru.

Матч Россия — Шотландия начнется в 21.45 по московскому времени.

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