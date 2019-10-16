Патч для FIFA 20 исправил ошибки в режиме карьеры

EA Sports выпустила крупное обновление для FIFA 20 — оно исправило многие ошибки, на которые жаловались пользователи. Теперь симулятор не будет вылетать, если еврокубок выиграет команда из категории «Остальной мир», а тренеры соперников в режиме карьеры перестанут выставлять слабые составы на важные матчи.

Исправления коснулись и более мелких ошибок. Например, разработчики улучшили алгоритм подбора вопросов на пресс-конференциях в режиме карьеры и изменили систему Кубка английской лиги — теперь по завершении основного времени матчи турнира будут сразу переходить к серии пенальти, как и в реальном футболе.

В интерфейсе исправили много недочетов: теперь все оповещения и письма будут приходить в личный кабинет менеджера без задержек и с корректным оформлением. Разработчики также улучшили анимации некоторых финтов и вратарских действий.