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Патч для FIFA 20 исправил ошибки в режиме карьеры

08:50

EA Sports выпустила крупное обновление для FIFA 20 — оно исправило многие ошибки, на которые жаловались пользователи. Теперь симулятор не будет вылетать, если еврокубок выиграет команда из категории «Остальной мир», а тренеры соперников в режиме карьеры перестанут выставлять слабые составы на важные матчи.

Исправления коснулись и более мелких ошибок. Например, разработчики улучшили алгоритм подбора вопросов на пресс-конференциях в режиме карьеры и изменили систему Кубка английской лиги — теперь по завершении основного времени матчи турнира будут сразу переходить к серии пенальти, как и в реальном футболе.

В интерфейсе исправили много недочетов: теперь все оповещения и письма будут приходить в личный кабинет менеджера без задержек и с корректным оформлением. Разработчики также улучшили анимации некоторых финтов и вратарских действий.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/fifa/news/patch-dlya-fifa-20-ispravil-oshibki-v-rezhime-karery-i-mnogo-drugikh-bagov

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