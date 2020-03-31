Определились участники чемпионата Европы по PES 2020. Россия не попала в финальную часть

Определились участники финального этапа виртуального чемпионата Европы, который проводится в футбольном симуляторе Pro Evolution Soccer.

Всего в отборочном этапе поучаствовали 55 сборных из разных стран. Их разделили на десять групп, где они сыграли по два раза друг против друга. По итогам всех встреч десять лучших команд прошли в финальный этап, а десять составов, занявших вторые места, встретятся в следующем отборочном этапе. Россия заняла третье место в группе Е и не прошла в следующий этап.

Во втором отборочном этапе определятся еще шесть сильнейших коллективов, которые займут последние слоты в финальном этапе. Матчи второго отборочного этапа пройдут 4 и 11 мая.

В финальный этап вышли Сербия, Румыния, Босния и Герцеговина, Греция, Израиль, Люксембург, Германия, Италия, Голландия и Франция.

За шесть оставшихся слотов поборются Испания, Португалия, Казахстан, Финляндия, Австрия, Литва, Турция, Черногория, Дания и Хорватия.