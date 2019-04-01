Определен состав сборной России на FIFA eNations Cup 2019

Определен состав сборной России для участия в первом в истории киберфутбольном турнире среди сборных FIFA eNations Cup 2019, информирует официальный сайт РФС. Честь представлять нашу страну доверена Антону "Klenoff" Кленову ("Динамо") и Роберту "Ufenok77" Фахретдинову ("Локомотив"). Тренером команды будет Александр Гусев. В состав делегации также войдет популярный YouTube-блоггер Сергей "KEFIR" Никифоров.

– Масштаб предстоящих соревнований является подтверждением интенсивного развития интерактивного футбола в мире, а также говорит о том внимании, которое уделяет этой дисциплине Международная федерация футбола, – отметил генеральный директор (генеральный секретарь) РФС Александр Алаев. – Почетно и важно, что Россия входит в число участников первого FIFA eNations Cup, которые будут представлять не себя лично, а сборные своих стран. Желаю ребятам удачи и красивой игры.

FIFA eNations Cup 2019 состоится в Лондоне 13 и 14 апреля. В турнире примут участие 20 сборных. Киберфутболисты будут соревановаться в формате "1 на 1" и "2 на 2". На групповой стадии сборная России сыграет в группе D с командами Португалии, Австралии, Дании и Голландии.