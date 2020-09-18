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Одноклубник Головина — в первой команде недели PES 2021

03:04
Первая команда недели PES 2021.
Первая команда недели PES 2021.

Компания Konami представила перую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число игроков, получивших повышение характеристик, вошел одноклубник российского полузащитника «Монако» Александра Головина — Сеск Фабрегас. Его POTW-карточка имеет рейтинг 88 OVR.

Наборы (агенты) с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.

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