Компания Konami представила перую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число игроков, получивших повышение характеристик, вошел одноклубник российского полузащитника «Монако» Александра Головина — Сеск Фабрегас. Его POTW-карточка имеет рейтинг 88 OVR.

Наборы (агенты) с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.