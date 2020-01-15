Одноклубник Головина и Агуэро попали в команду недели FIFA 20

Стали известны игроки, которые вошли в команду недели Ultimate Team по версии разработчиков FIFA 20, сообщает официальный Twitter EA Sports. В список из 23 игроков попал одноклубник российского полузащитника «Монако» Александра Головина — Камиль Глик.

В символическую сборную недели также попал форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который отметился хет-триком в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (6:1). 31-летний аргентинец побил рекорд по количеству хет-триков в истории АПЛ -12, 11 на счету бывшего игрока «Ньюкасла» Алана Ширера.

Нападающий «Ман Сити» также стал самым забивным легионером в истории АПЛ — 177 голов, обойдя Тьерри Анри (175 голов).

The @premierleague ?? shine brightly in the #TOTW 18!



Available in packs at 6PM?UK ?? pic.twitter.com/4iw2dpgIaI — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 15, 2020

Наборы с этими карточками доступны в наборах и трансферном рынке, начиная со среды. Эта команда составляется на основе реальных заслуг футболистов.