Одноклубник Головина Глик вошел в команду недели в FIFA 20

Компания EA Sports представила новую команду недели FIFA 20, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокие рейтинги получили нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, голкипер «Баварии» Мануэль Нойер и полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала — все по 90 OVR.

Также в команду недели вошел защитник «Монако» Камиль Глик?. Его информ-карточка имеет рейтинг 85 OVR.

9?0? ST Son ?#TOTW will be available in packs at 6PM UK ? #FUT20 pic.twitter.com/EvBwBB0rGM — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) February 19, 2020

Наборы с этими карточками доступные в течение недели, начиная со среды.