Объявлены новые возможности Football Manager 2021

Разработчики нового футбольного менеджера Football Manager 2021 опубликовали на YouTube-канале видеоролик с новыми возможностями игры. За минуту были анонсированы функции, которых не было в предыдущих частях серии.

База данных игры будет улучшена за счет новых инструментов, которые помогут найти идеального игрока для любой команды. Также нам предоставляется новый инструмент для поиска клуба с помощью вашего агента. Были показаны новые возможности общения с прессой, игроками и функции, которые дадут больший контроль над тактикой. В завершении, была анонсирована развернутая статистика для работы с командой.

Напомним, в конце сентября была анонсирована дата выхода Football Manager 2021 — 24 ноября этого года.