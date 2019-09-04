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Объявлен рейтинг Зидана в FIFA 20

01:48
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Компания EA Sports опубликовала в Twitter ролик, в котором раскрываются рейтинги карточек Зинедина Зидана в FIFA 20. В новом футбольном симуляторе бывший игрок сборной Франции будет представлен в качестве легенды. Первая версия, которая будет относиться к сезону-1995/96, когда Зидан играл за «Бордо», получила общий рейтинг 91 OVR. Вторая версия относится к временам «Ювентуса» — 96 OVR, а третья — посвящена «Реалу» — 94 OVR.

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