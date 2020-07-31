Компания Konami представила новую команду недели PES 2020, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Самые высокорейтинговые карточки получили Пьер-Эмерик Обамеянг (95 OVR), Кевин де Брейне (95 OVR) и Чиро Иммобиле? (93 OVR).

Наборы (агенты) с этими карточками доступные в течение недели, начиная с четверга.