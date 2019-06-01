"Нью-Йорк Сити" выиграл киберфутбольную Лигу чемпионов

Киберфутболист "Нью-Йорк Сити" Кристофер "NYC_Chris" Холли стал победителем eChampions League. В финале первого в истории розыгрыша киберфутбольной Лиги чемпионов по FIFA 19 он одолел болгарина Ивана "DrNightWatch" Чурова. Победитель получит 100 тысяч долларов.
Игры прошли в Мадриде, где в субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов.
Напомним, киберфутболисту сборной России и "Локомотива" Роберту "Ufenok77" Фахретдинову не удалось пробиться в решающую стадию турнира.
The first eChampions League champion has risen 🏆! Congratulations @didychrislito, the first ever #eCL winner 🙌! pic.twitter.com/ld5FXWm0sr— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 31 мая 2019 г.
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