00:12 | Киберспорт — Киберфутбол

"Нью-Йорк Сити" выиграл киберфутбольную Лигу чемпионов

Кристофер "NYC_Chris" Холли - победитель eChampions League. Фото twitter.com/EAFIFAesports
Кристофер "NYC_Chris" Холли - победитель eChampions League. Фото twitter.com/EAFIFAesports
0
Обсудить

Киберфутболист "Нью-Йорк Сити" Кристофер "NYC_Chris" Холли стал победителем eChampions League. В финале первого в истории розыгрыша киберфутбольной Лиги чемпионов по FIFA 19 он одолел болгарина Ивана "DrNightWatch" Чурова. Победитель получит 100 тысяч долларов.

Игры прошли в Мадриде, где в субботу, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов.

Напомним, киберфутболисту сборной России и "Локомотива" Роберту "Ufenok77" Фахретдинову не удалось пробиться в решающую стадию турнира.

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ