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Неймар, Киммих и Асенсио вошли в команду Лиги чемпионов в PES 2021

01:21
22 апреля. Команда недели PES 2021. Неймар. Фото Instagram
22 апреля. Команда недели PES 2021.
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Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составилась на основе реальных заслуг игроков в Лиге чемпионов.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «ПСЖ» Неймара — 95 OVR.

22 апреля. Команда недели PES 2021.
22 апреля. Команда недели PES 2021.

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.

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