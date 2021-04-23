Неймар, Киммих и Асенсио вошли в команду Лиги чемпионов в PES 2021

Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составилась на основе реальных заслуг игроков в Лиге чемпионов.

Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «ПСЖ» Неймара — 95 OVR.

22 апреля. Команда недели PES 2021.

Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.