Неймар, Киммих и Асенсио вошли в команду Лиги чемпионов в PES 2021
01:21
Компания Konami представила новую команду недели PES 2021, игроков из которой можно использовать в режиме MyClub. Она составилась на основе реальных заслуг игроков в Лиге чемпионов.
Самую высокорейтинговую карточку получил форвард «ПСЖ» Неймара — 95 OVR.
22 апреля. Команда недели PES 2021.
Наборы (агенты) с этими карточками доступны в течение недели, начиная с четверга.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю